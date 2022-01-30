На тлі невисокого навантаження на лікарні в країні скоротять дію комендантської години й знову допустять невакцинованих проти COVID-19 в магазини та ресторани.

Попри високі показники нових заражень коронавірусом, влада Австрії ухвалила рішення про поступове пом'якшення протиепідемічних обмежень.

З 5 лютого комендантська година вступатиме в дію на дві години пізніше - опівночі, заявив сьогодні канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє Deutsche Welle.

З 12 лютого буде скасовано правило 2G для магазинів і торгових центрів (обов'язкове надання на вході довідки про одужання від ковіда - "genesen" або про повну вакцинацію - "geimpft"), залишиться лише зобов'язання носити захисні маски.

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З 19 лютого у сферах громадського харчування і туризму правило 2G буде замінено на 3G, тобто в заклади буде відкритий доступ невакцинованим за умови надання негативного тесту на коронавірус.

Підставою для пом'якшення обмежень є невисоке навантаження на лікарні в ході хвилі COVID-19, викликаної штамом "Омікрон", і сприятливі прогнози в цьому зв'язку.

"Дані показники стабільні та на дійсно передбачуваному хорошому рівні", - зазначив Нехаммер, коментуючи ситуацію у звичайних і реанімаційних відділеннях австрійських клінік.

Середній показник заражень в Австрії за останні сім днів становить близько 2,4 тис.випадків з розрахунку на 100 тис. жителів - більш ніж удвічі вищий, ніж аналогічний показник у Німеччині.

Тим часом Австрія стала першою країною ЄС, яка прийняла закон про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 всього дорослого населення. Попри масові протести, в середині січня парламент країни прийняв узгоджений урядовою коаліцією законопроект, який наказує всім повнолітнім жителям країни зробити щеплення від коронавірусної інфекції. Закон набуде чинності 4 лютого.

Коронавірус в Україні:

У МОЗ прогнозували підвищення рівня захворюваності COVID - 19 в Україні з другої половини січня і в лютому у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон".

7 січня 2022 року у ВООЗ прогнозували появу нових штамів коронавірусу.