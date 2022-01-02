Спалахи коронавірусу, які реєструють в Європі, в Україну приходять із запізненням в один-два місяці.

В Україні завершується хвиля коронавірусу, викликана COVID-штамом "Дельта", проте вже наприкінці січня може початися нова хвиля, спровокована штамом "Омікрон".

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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За словами Кузіна, спалахи коронавірусу, які реєструють в Європі, в Україну приходять із запізненням в один-два місяці.

"Омікрон" в Україні:

18 грудня 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про виявлення в Україні першого випадку інфікування штамом коронавірусу"Омікрон".

21 грудня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого першого в Україні виявили "Омікрон", був вакцинований і вже має негативний ПЛР-тест.

30 грудня 2021 року секретар РНБО Олексій Данилов заявив про те, що хвиля COVID-19 через штам "Омікрон" в Україні очікується в лютому.