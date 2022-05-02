У таких важких умовах медики працюють не покладаючи рук, а часом навіть живуть на роботі.

Російські окупанти цинічно завдають систематичних ударів по українських лікарнях. За два місяці війни в Україні рашисти пошкодили понад триста лікарень.

На навіть під час війни, під постійними обстрілами лікарі демонструють справжній героїзм: допомагають та рятують українців.

Як розказують журналісти Ukraїner, українські лікарі стали ще одними героями війни проти російських загарбників. У таких важких умовах медики працюють не покладаючи рук, а часом навіть живуть на роботі.

Лікарі та медперсонал облаштували укриття, допомагають пораненим і хворим та навіть мріють з маленькими пацієнтами про плани, за які візьмуться одразу ж після нашої перемоги над окупантами.

Як раніше розповів глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко, під час війни з РФ українські медики зіткнулися з великою кількістю поранених і травмованих, серед яких є діти. Однак наші лікарі вражають своїм професіоналізмом.

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