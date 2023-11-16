В Організації розповіли, до чого призводять наслідки самотності.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила самотність глобальною загрозою для здоров'я людства. Її згубний вплив на людину рівноцінний викурюванню 15 сигарет на день.

Про це повідомила ВООЗ, яка створила міжнародну комісію з проблеми самотності. "Будь-хто й будь-де може бути самотнім або соціально ізолованим", - зазначили у ВООЗ. У організації зазначили, що проблема самотності загострилася через пандемію COVID-19, яка зупинила соціальну активність людей, тому рівень самотності підвищився.

"Самотність не знає ні віку, ні кордонів і стає глобальною проблемою громадського здоров'я, що впливає на всі аспекти здоров'я, добробуту та розвитку", – зауважується у повідомленні ВООЗ.

Відео дня

Там вказали, що ризики для здоров’я людини від самотності дорівнюють викурюванню 15 сигарет на день. Шкода від неї навіть більша, ніж від ожиріння та малорухливого способу життя.

У ВООЗ додали, що кожна четверта літня людина у світі відчуває соціальну ізоляцію, що спричиняє ризик деменції на 50%, ішемічної хвороби або інсульту на 30%.

Крім того, згідно з дослідженням до 15% підлітків у світі є самотніми. Молоді люди, які відчували самотність у школі, з більшою ймовірністю покинуть навчання в університеті. А відчуття роз'єднаності та відсутність підтримки на роботі може призвести до зниження продуктивності.

Інші новини про самотність

Мільйони людей зіткнулися з самотністю через карантин, викликаний поширенням коронавірусу, і неможливість звичайного спілкування. У 2020 році дослідження показали, що в якійсь мірі дана ситуація корисна, оскільки вона допомагає розвивати мозок.

А в 2021 році науковці з'ясували, як самотність впливає на людський організм.

Вас також можуть зацікавити новини: