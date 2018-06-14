Гігантські віруси виявилися "фабрикою генів", які раніше не зустрічалися у жодному живому організмі

На думку вчених, випадкове виробництво генів може бути основою для мутацій інших організмів і як наслідок — всього біорізноманіття.

Вчені виявили, що незвичайні гігантські віруси, знайдені п'ять років тому, можуть виявитися «фабрикою генів».

У них випадковим чином формуються гени, які раніше не зустрічалися у жодному живому організмі. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Communications, передає "Индикатор".

У 2013 році були відкриті віруси нового роду, названі Pandoravirus. Це найбільші зі всіх відомих вірусів, їхні розміри порівнянні з розмірами бактерій (у середньому бактерія займає близько мікрометра в довжину або ширину, а віруси, як правило, в десятки разів менше). Ще одна дивна властивість — надзвичайно складний геном, який навіть перевершує за розмірами геном деяких організмів. Французькі вчені знайшли ще три нових представники роду Pandoravirus і припустили, яку роль вони виконують у природі.

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На думку вчених, гігантські віруси можуть бути свого роду «фабрикою генів». На цю думку дослідників наштовхнули їхні незвичайні властивості. По-перше, у відкритих видів геноми збігалися всього наполовину, проте зазвичай представники одного роду поділяють набагато більшу частку генів. По-друге, в їхній ДНК багато генів, що кодують білки, аналогів яким немає у жодного відомого живого організму — їх називають «генами-сиротами». Причому ці гени для різних видів вірусів Pandoravirus різні, а, отже, з'являлися вони не від одного спільного предка.

Дослідники вивчили геном вірусів за допомогою методів біоінформатики. Виявилося, що «гени-сироти» дуже схожі за властивостями на ті ділянки геному, які взагалі не кодують жодний білок. Звідси вчені зробили висновок, що вони з'являються випадковим чином саме із цих областей геному. В результаті у різних представників роду виникають унікальні гени, що не зустрічаються в інших організмів. На думку вчених, таке випадкове виробництво генів може становити основу для мутацій інших організмів і як наслідок — всього біорізноманіття.

Раніше вчені заявили, що вже через 10 років організм людини може стати невразливим до практично всіх відомих вірусів, а також пріонних та онкологічних захворювань.