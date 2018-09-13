Цього року від раку помре 9,3 мільйонів людей на планеті

Експерти Міжнародної агенції дослідження раку кажуть, що третина всіх нових захворювань буде спричинена курінням і надмірною вагою.

Кожному п’ятому чоловіку і кожній шостій жінці у світі доводиться зіштовхнутися з раком у своєму житті.

Про це свідчить останнє дослідження Міжнародної агенції з дослідження раку (IARC). При цьому, кожен восьмий чоловік і кожна восьма жінка помирають від хвороби.

Як повідомляє The Guardian, останні глобальні оцінки організації прогнозують, що цього року, швидше за все, буде зафіксовано 18,1 мільйон нових випадків захворювання на рак. При цьому, хвороба стане причиною смерті 9,6 мільйонів людей на планеті.

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Ці цифри вказують на те, що кількість людей, які зіштовхуються з недугом, зростає. Адже чотири роки тому, коли IARC робили аналогічні підрахунки, у світі нараховувалося 14,1 мільйонів випадків захворювання і 8,2 мільйонів смертей.

Експерти кажуть, що у більш заможних частинах світу, де є хороші системи охорони здоров’я, часто рак виникає через причини, яких можна було б уникнути. Приміром, більшість випадків раку легень спричинені курінням, а рак грудей часто спричиняє надмірне вживання алкоголю і ожиріння.

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IARC підрахували, що у країнах з високим рівнем доходів третини випадків захворювань можна було б уникнути за допомогою зміни способу життя чи усунення канцерогенних факторів довкілля.

Разом з тим, важливим фактом, який збільшує цифру захворювань і смертей від раку, стало зростання тривалості життя. Люди довше живуть і помирають від раку, тому що серцево-судинні хвороби почали краще лікувати.