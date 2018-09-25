Вчені створили систему іпмлантів, яка дозволяє паралізованим людям ходити знову

Пристрої стимулюють ушкоджений спинний мозок, змушуючи його реагувати на слабкі сигнали з головного мозку, які пробиваються через травмоване місце.

Невелика група людей, які страждають від паралічу після аварій, знову може робити самостійні кроки після того, як вчені імплантували в їхнє тіло спеціальні пристрої. Імпланти стимулюють їхній спинний мозок, допомагаючи відновити втрачений зв’язок з головним мозком.

Як повідомляє The Guardian, технологія, а також фізичні тренування, допомогли трьом з п’яти людей знову ходити.

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«Це неймовірно бути там і бачити, які ці люди роблять свої перші кроки. Це дуже емоційний час для них, тому що вони роблять те, на що, як їм сказали, вони ніколи не будуть здатні», - сказала доктор Клаудія Анджелі з Центру дослідження пошкоджень спинного мозку Університету Луїсвілля.

Анджелі і її колеги вбудували 16 електродів у поясницю чотирьом пацієнтам, які втратили можливість ходити кілька років тому після аварій чи нещасних випадків. Сама технологія не нова. Її розробили для контролю болю. Однак, вчені розмістили її нижче травми, покриваючи місця, які відсилають сенсомоторні сигнали ногам. Частоту, інтенсивність і тривалість стимуляції можна налаштовувати за допомогою бездротового зв’язку. Електрична активність, яку продукували м’язи ніг під час сесій, ретельно відстежували.

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Підхід, який називається епідуральною стимуляцією, працює на принципі, який передбачає існування слабких сигналів мозку, які все ще пробиваються через місце ураження спинного мозку. Однак, їх не достатньо для того, щоб рухати ногами за бажанням, як це було раніше.

«Ми знаємо, що спинний мозок здатний організувати дуже детальну моторну активність. Але до травми він отримував команди від головного мозку, а також отримував інформацію від довкілля. Однак, травма зламала цю систему», - пояснила Анджелі.

«Спинний мозок став ізольований, він потенційно досі отримує інформацію від довкілля, але втратив великий драйвер, яким був мозок», - додала вона.

За її словами, коли імплантовані пристрої активовані, електрична стимуляція підвищує збудженість спинного мозку.

«Він стає ніби більш настороженим, він здатен дослухатися до тихого шепоту від головного мозку, який все ще надходить. І таким чином вдається згенерувати моторний шаблон», - пояснила Анжелі.