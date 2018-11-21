Любов до солодкого в дитинстві може перерости в алкоголізм у дорослому віці

Тяга до нездорових продуктів і любов до алкоголю можуть посилювати одна одну.

Нездорова їжа з великим вмістом цукру часто більше подобається дітям. Європейські вчені вирішили дослідити, чи є прямий зв’язок між зловживанням солодощами в дитинстві і пристрастю до алкоголю в дорослому віці.

Про це пише австрійське видання Der Standard з посиланням на дослідження в рамках довгострокового проекту IDEFICS, який займається дослідженням факторів, що сприяють проблемі надмірної ваги. Під час дослідження вчені спостерігали за 16 тисячами добровольців у віці від 7 до 17 років з 8 країн Європи. Більшість з них були обстежені медиками, а їхніх батьків попросили відповісти на низку питань.

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Зібрані дані проаналізувала Кірстен Мелінг з Університету Гетеборга. Вона дійшла висновку, що діти, які споживають багато солодкої і жирної їжі, у майбутньому частіше схильні до регулярного вживання алкоголю. Це підтверджують і попередні експерименти на тваринах, які підтвердили прямий зв’язок між любов’ю до солодкого і алкоголем.

Втім, неврологічний механізм, який стоїть за цим, виявити досі не вдалося. Разом з тим, видання зауважує, що дослідження показало гостру необхідність підвищувати поінформованість про наслідки шкідливої дієти.