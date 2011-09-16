Люди-«жайворонки» більш стрункі, щасливі і здорові, ніж «сови»

Люди, які встають рано вранці, більш стрункі, щасливі і здорові, наж ті, які довго сплять, стверджують учені. Про це повідомляє bigmir.net.

Вони вважають, що якщо вранці не ігнорувати будильник і вставати раніше, можна справлятися з вранішніми клопотами продуктивно і одержати визнання на робочому місці. А от люди, які не можуть встояти і "валяються" у ліжку до останнього, мають високі шанси розвитку депресії, стресу або набору зайвих кілограм, показало опитування 1068 осіб.

Під час проведення опитування дослідники з`ясовували рівень щастя і тривоги респондентів, а також їх фізичне здоров`я, режим харчування і сну.

Як з`ясувалося, в будні дні жайворонки не спали вже о 6:58 ранку, тоді як сови чекали, поки годинник покаже 8:54. На вихідних же обидві групи вважали за краще відсиплятися, але при цьому жайворонки починали свій день о 7:47, а сови – о 10:09. У результаті аналіз зібраної інформації показав: у першої групи відзначалися більш позитивні показники.

За словами доктора Йога БУКЕРА з університету Роухемптон, у жайворонків спостерігається тенденція бути більш здоровими, щасливими і стрункими, ніж у сов. Як він відзначив на конференції Британського психологічного товариства, причиною того, що ранні пташки більш успішні у житті, може бути те, що такі люди краще підлаштовуються під темп сучасного життя.