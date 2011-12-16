Чорнослив лікує зуби

Мексиканські учені довели ефективність чорносливу для лікування карієсу і запалення ясен. Вони виявили, що чорнослив уповільнює ріст і знищує бактерії, які викликають захворювання порожнини рота.

Речовина, що міститься в чорносливі, ефективно бореться також з бактеріями, які пов`язані з виникненням зубного каменя. Автор дослідження Хосе Фаусто Ріверо вважає, що це відкриття незабаром знайде практичне застосування.

Головна складність полягає в тому, що ще належить створити технологію, яка дозволить виділити з чорносливу антибактеріальну речовину в кількостях, необхідних для виробництва у фармацевтиці.

likar.info