Мінус використання "Барицитиніба" в його ціні. В українському сегменті інтернет-ринку ліків його пропонують за 46 814 гривень за 28 таблеток.

Препарат, який зазвичай використовується при артриті, разом із "Ремдесивіром", може скоротити дні лікування від коронавірусної хвороби на день або більше.

Особливо для тих, у кого важкий перебіг захворювання, пише Українська правда. Життя.

Раніше, Всесвітня організація здоров'я не рекомендувала використовувати "Ремдесивір" для лікування пацієнтів з COVID-19 допоки не буде достатніх доказів його ефективності. Нове дослідження доводить його ефективність в поєднанні з іншим препаратом – "Барицитинібом".

Мінус використання "Барицитиніба" в його ціні. В українському сегменті інтернет-ринку ліків його пропонують за 46 814 гривень за 28 таблеток.

Також один із можливих побічних ефектів цього препарату – утворення тромбів.

У дослідження, опублікованому в журналі New England Journal of Medicine, було включено 1000 пацієнтів з коронавірусом. Всім їм давали препарат "Ремдесивір". В цілому 515 пацієнтів, котрі отримували також "Барицитиніб", вилікувалися в середньому за 7 днів. А ті 518 пацієнтів, котрі отримували тільки "Ремдесивір", лікувалися 8 днів.

В людей, які отримували два препарати було менше побічних ефектів і на 30% більше шансів швидко покращити здоров'я через 2 тижні. В них також був нижчий ризик смерті протягом 4 тижнів після початку лікування – 5,1% проти 7,8% при прийомі тільки "Ремдесивіра".

Найбільший ефект було видно серед пацієнтів, які були достатньо хворими, щоби отримувати кисень, але ще не настільки, щоби підключатися до ШВЛ. Ці пацієнти лікувалися 10 днів двома препаратами і 18 днів, якщо тільки одним із них, пише Reuters.

Зараз в протоколах лікування коронавірусної хвороби рекомендують використовувати "Дексаметазон", який значно дешевший, аніж "Барицитаніб". Дослідження показують, що "Дексаметазон", на відміну від "Барацитинібу", значно знижує смертність в тяжкохворих пацієнтів з COVID-19.

Зараз проводяться додаткові дослідження, де буде прослідковано дві схеми лікування – "Ремдесивір"+"Барицитиніб" та "Ремдесивір"+"Дексаметазон", щоб визначити додаткові переваги, зазначають у матеріалі The New York Times.

Лікування коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН