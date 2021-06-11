Це має відбутися в найближчі два роки.

Президент США Джо Байден підтвердив, що США передадуть іншим країнам 500 мільйонів доз вакцина від коронавірусу компанії Pfizer.

Про це він повідомив у Twitter.

"Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати передадуть півмільярда нових вакцин Pfizer 92 країнам з низьким і середнім рівнем доходів. Ці вакцини Pfizer врятують мільйони життів у всьому світі і будуть проводитися за рахунок потужності американського виробництва", - написав Байден.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в найближчі два роки США пожертвують 500 мільйонів доз 92 країнам з низьким доходом і Африканському союзу.

Today, I’m announcing that the United States will donate half a billion new Pfizer vaccines to 92 low- and lower middle-income countries.



These Pfizer vaccines will save millions of lives around the world, and be produced through the power of American manufacturing. — President Biden (@POTUS) June 10, 2021

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Автор: Людмила Жерновська