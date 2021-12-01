Вчені-розробники BioNTech відзначили, що вакцинація забезпечує захист на декількох рівнях.

Засновники компанії BioNTech запевнили, що вакцина забезпечує високий рівень захисту від нового штаму коронавірусу "Омікрон", особливо після бустерного щеплення.

Також у компанії заявили, що не потрібно панікувати через цей новий covid-штам, повідомляє ТСН з посиланням на телеканал Т24.

"Не варто боятися нового штаму Omicron. Немає причин для паніки. Ми знаємо про велику кількість мутацій. Ми знаємо, що вакцина чинить меншу дію на цей штам, але захищає від тяжкого перебігу хвороби", - сказав керівник компанії BioNTech Угур Шахін.

Читайте такожPfizer готовий адаптувати свою вакцину до штаму "Омікрон" - Єврокомісія

Вчені-розробники BioNTech відзначили, що вакцинація забезпечує захист на декількох рівнях: перший рівень – це антитіла, а другий – імунні клітини.

"Ми впевнені, що після третьої дози вакцини захист досить високий", – сказав вчений.

Відразу після появи нового штаму коронавірусу кілька великих фармацевтичних виробників заявили, що готуються оновити свої вакцини від коронавірусу через появу нового штаму "Омікрон".

Новий штам коронавірусу " Омікрон – - що відомо

Вперше новий штам B. 1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою буквою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом порівняно з іншими", – зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніший, ніж штам "Дельта".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 602 019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла