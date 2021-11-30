У Великій сімці поділилися, що важливо для успішної боротьби з "Омікроном".

Міністри охорони здоров'я Великої сімки (G7) у понеділок, 29 листопада, екстрено зустрілися в онлайн-форматі через поширення нового штаму коронавірусу COVID-19 "Омікрон" і назвали стратегічно важливе завдання.

Чиновники вважають, що для успішної боротьби з новим варіантом вірусу, в першу чергу, необхідна достатня кількість вакцин, йдеться у спільній заяві держав G7, оприлюдненій після заходу.

Міністри зазначили, що завдання стратегічної важливості – зробити так, щоб вакцини були доступні людям. Зокрема, у Великій сімці вважають, що потрібно швидше безплатно передавати препарати країнам, які їх потребують.

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Нагадаємо, в березні 2020 року розпочалася пандемія COVID-19. Пізніше з'ясувалося, що коронавірус мутує.

Зокрема, восени 2020-го виявлено індійський варіант вірусу – "Дельта", він вважається більш заразним, ніж попередні виявлені мутації. Цей штам поширився світом і зафіксований в Україні.

Новий штам COVID-19, який назвали "Омікрон", вперше виявлений на початку листопада поточного року, його "батьківщиною" вважають Ботсвану.

Новий штам коронавірусу вже знайшли в низці країн світу, в тому числі в Британії, Канаді, Австрії, Німеччині, а також в Ізраїлі.

Через штам "Омікрон" Британія ініціювала екстрену нараду міністрів охорони здоров'я країн G7.

У G7 входять Британія, США, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Японія.

Автор: Екатерина Присяжнюк