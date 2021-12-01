Директор концертного майданчика запевнив, що під час заходу усі працівники дотримувалися правил.

Управління охорони здоров'я Данії заявило, що у людини, яка відвідала концерт з двотисячною публікою, виявили штам "Омікрон". Через це усіх глядачів протестують на COVID-19.

Про це повідомляє The National News.

Концерт відбувся у північному місті Ольборг минулої суботи. Зала вмістила 1600 глядачів. У всіх відвідувачів перед входом вимагали "ковід-перепустки", що засвідчують проходження вакцинації від коронавірусу, або негативний тест.

Читайте такожУ світі підраховують перші збитки від нового штаму коронавірусу "Омікрон"Директор концертного майданчика запевнив, що під час заходу усі працівники дотримувалися правил.

"Ми суворо дотримуємося інструкцій. У зв'язку з цим ніхто не зайшов до закладу без "ковідної перепустки", - зазначив він.

Водночас місцеві ЗМІ додають, що у сусідній залі відбувся ще один захід, на якому були присутні близько 400 осіб.

Близько 2 тисяч людей, які відвідали у суботу ці два заходи зобов'язали пройти ПЛР-тестування.

Штам коронавірусу "Омікрон" - що про нього відомо

Штам "Омікрон" має наукову назву B. 1.1.529. У спайк-білку штаму виявлено 32 нові мутації. Тяжкість захворювання, викликаного "Омікроном", поки не встановлена. Захворювання також може протікати безсимптомно.

Поки що штам зафіксований в ПАР і в Європі, і часто зустрічається у молодих людей. Наявні ПЛР-тести ефективно розпізнають "Омікрон". Є підстави припускати, що він може поширюватися швидше "Дельти", в тому числі серед вакцинованих.

Симптоми штаму "Омікрон"

Точні симптоми штаму "Омікрон" поки мало вивчені, але вже можна визначити основні ознаки:

сильна втома;

висока температура;

прискорене серцебиття;

ломота в тілі.

За твердженнями Міністерства охорони здоров'я ПАР, новий штам переноситься досить легко. При цьому для нього не характерні втрата смаку і запаху.

Нагадаємо, вперше новий штам коронавірусу B.1.1.529 виявлено в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим, ніж штам "Дельта".

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Автор: Марта Гичко