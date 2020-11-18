Вживання всього однієї чашки кави на день під час вагітності може збільшити ризик мертвонародження.
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Вживання всього однієї чашки кави на день майбутніми мамами підвищує небезпеку мертвонародження, як показало дослідження за участю більше тисячі вагітних. 290 з них зіткнулися з мертвонародженнями. Автори дослідження вивчили інтенсивність вживання жінками кофеїну. Встановлено, що на кожні 100 мг кофеїну на день, що становить в еквіваленті менше однієї чашки фільтрованої кави, небезпека мертвонародження підвищувалася на 27%, пише medikforum з посиланням на The Daily Mail.
Вважається, що кофеїн звужує кровоносні судини плаценти, а це може знизити приплив кисню до ще не народженої дитини. Малюки в утробі очищаються від кофеїну приблизно на третину повільніше, ніж їхні мами, і це може стати причиною розвитку аритмії. Як і у випадку з алкоголем, наслідки кави в раціоні вагітних постійно викликають наукові суперечки.
Досі не встановлено, чи безпечна кава для майбутніх мам. Наприклад, в Англії їм рекомендують вживати не більше 200 мг кофеїну на добу. Зате відомо, що енергетичні напої можуть бути особливо шкідливими, і якщо жінка випиває по 100 мг енергетика в день, то ймовірність мертвонародження вища на 85%, в порівнянні з вагітними, які не п'ють енергетиків. 100 мг розчинної кави в день, судячи з усього, збільшують цю небезпеку на третину.
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