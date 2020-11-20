Засновник Microsoft і мільярдер Білл Гейтс спрогнозував, що в найближчі шість-вісім місяців хороших новин про боротьбу з пандемією COVID-19 чекати не варто.
Про це повідомляє Daily Beast.
"Взимку, коли холодніше, вірус розмножується швидше, адже ми більше часу знаходимося в приміщенні, так що це не дуже добре. Крім того, виникає певна втома: деякі речі, які доводиться робити людям, наприклад, триматися подалі від друзів, робити все важче», - сказав Гейтс.
"Протягом наступних шести-восьми місяців новини будуть в основному поганими. Після цього обсяг (вироблення – ред.) вакцини збільшиться, і в кінці тунелю загориться світло», - додав він.
Крім того, Гейтс в черговий раз спростував конспірологічні теорії про його зацікавленість в пандемії з метою чіпування людства.
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