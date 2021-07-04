У квітні в Італії ухвалили закон, який зобов'язував щеплюватися проти COVID-19 усіх, хто працює на державних або приватних посадах у галузі охорони здоров'я.

Триста медичних працівників в Італії подали судовий позов з метою оскарження вимоги про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Справа медиків з усієї північної Італії розглядатиметься 14 липня, пише "Європейська правда" із посиланням на The Local.

"Це не битва антивакцинаторів, а демократична битва. Ми змушуємо людей ризикувати під загрозою, що їм більше не дозволять займатися своєю професією", - сказав конституційний юрист Даніеле Гранара, який допомагав у формуванні позову.

Також Гранара захищає десятки вихователів, яких відсторонили від роботи за відмову від вакцинації.

У квітні в Італії ухвалили закон, який зобов'язував усіх, хто працює на державних або приватних посадах у галузі охорони здоров'я, щеплюватися проти COVID-19 - інакше їх відстороняють від роботи без збереження заробітної плати, якщо їх роботодавець не може призначити їх на іншу посаду.

За останніми офіційними даними, 45 750 з 1,9 мільйона медичних працівників ще не отримали жодної дози вакцини.

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Автор: Катерина Комолова