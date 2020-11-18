Уряд Нідерландів вирішив послабити карантин у зв’язку зі зменшенням добового приросту хворих на COVID-19.
У країні відкриють музеї, театри, бібліотеки, кіно і басейни. Водночас доля закладів громадського харчування поки не визначена, пише національна телекомпанія NOS.
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Культурні заклади прийматимуть громадян в обмеженій кількості та за попереднім записом.
У середині жовтня в Нідерландах ввели часткову ізоляцію, а 3 листопада уряд ще більше посилив карантин через рекордні 11 тисяч добових випадків інфікування 30 жовтня.
Відтоді підприємці скаржилися на завдані від пандемії збитки. Проте рішення переглянули завдяки позитивній статистиці з захворюваності на COVID-19 та збільшенням кількості тестувань, пояснює Reuters.
Громадяни змушені дотримуватися маскового режиму навіть у приміщеннях. Ресторани й кафе працюють «на виніс». Школи залишаються зачиненими.
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