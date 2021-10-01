Фахівці в галузі охорони здоров'я попередили жителів Німеччини про нову хвилю COVID-19 восени і взимку через велику кількість нещеплених.

У низці федеральних земель Німеччини з 1 жовтня скасовані деякі обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Так, в землі Північний Рейн-Вестфалія більше не потрібно носити захисні маски на вулиці. Крім того збільшено максимально допустиме число глядачів на футбольних матчах, концертах та інших масових заходах.

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У Баварії через майже півтора року відновлюють роботу нічні клуби і дискотеки, хоча залишаються в силі обов'язкове дотримання так званої соціальної дистанції і використання масок. Для відвідувачів, як і для працівників, що контактують з клієнтами, як і раніше діє так зване правило "3G", при якому слід пред'явити документальне свідоцтво або про одужання від COVID-19 (genesen), або про проходження повної вакцинації (geimpft), або про негативний ПЛР-тест (getestet). Експрес-тесту на антиген і тесту для самодіагностики недостатньо. Працівники галузей, які передбачають взаємодію з клієнтами, крім того, повинні як мінімум двічі на тиждень робити ПЛР-тест, передає "Німецька хвиля".

Відвідування клубів знову стало можливим і в землі Саар, де зняті майже всі обмеження для вакцинованих, людей, які перехворіли ковідом або здали негативний тест. При дотриманні правила "3G" там більше не потрібно носити захисні маски в приміщенні, хоча і рекомендується дотримуватися соціальну дистанцію.

Тим часом експерт Соціал-демократичної партії Німеччини в галузі охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) попередив про можливу нову хвилю коронавірусу восени і взимку. "30 відсотків людей у віці до 60 років все ще не вакциновані. Ми недооцінюємо це величезне число. Це занадто високий показник, щоб запобігти зростанню числа випадків інфікування, - заявив Лаутербах в інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger. - Вірус продовжить поширюватися в холодну пору року, коли життя повертається в закриті приміщення".

Зростання захворюваності COVID-19 восени і взимку очікують і фахівці Інституту імені Роберта Коха (Robert-Koch - Institut-RKI), це випливає з щотижневого звіту RKI, опублікованого ввечері 30 вересня. Причинами названі "все ще велике число" нещеплених людей, а також збільшення контактів в приміщеннях.

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Автор: Леся Лещенко