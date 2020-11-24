У Швеції набули чинності нові обмеження щодо кількості учасників публічних зібрань. Таким чином країна відходить від свого особливого шляху в боротьбі з коронавірусом.

З 24 листопада у Швеції почали діяти нові карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

Згідно з новими правилами, кількість учасників публічних зібрань і заходів в країні не повинна перевищувати восьми осіб, повідомляє DW.

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До цього максимальна кількість учасників таких заходів становила від 50 до 300 осіб в залежності від випадку.

За новими правилами ресторани і школи залишаються відкритими. При цьому власники закладів харчування повинні стежити за тим, щоб за столами перебувало не більше восьми гостей.

Ці обмеження будуть діяти протягом наступних чотирьох тижнів.

До цього влада Швеції здійснювала відмінну від інших європейських країн політику — уряд в Стокгольмі відхиляє локдаун як засіб протидії поширенню коронавірусу. Але водночас в країні діють більш м’які протиепідемічні правила, які мають рекомендаційний характер.

Таким чином, запроваджуючи нові обмеження, країна відходить від свого особливого шляху в боротьбі з коронавірусом.

За даними порталу Worldometer, загалом від початку пандемії у Швеції підтвердили понад 208 тисяч інфікувань коронавірусом, із них 6406 випадків виявилися летальними.

Коронавірус у Швеції: що варто знати

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Автор: УНІАН