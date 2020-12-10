Але це лише за умови, що люди будуть активно робити щеплення від коронавірусу.

Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі вважає, що життя в країні може стати схожим на "нормальне" до наступного літа. Але лише, якщо більшість американців зроблять щеплення від COVID-19.

Як пише Newsweek, Фаучі зробив свій коментар під час інтерв'ю для Гарвардскої школи громадського здоров'я. Його запитали, як довго людям доведеться ще дотримуватися соціального дистанціювання і носити маски, щоб стримати поширення коронавірусу.

Читайте такожNature: Вчені з'ясували, як довго діє щеплення від COVID-19Фаучі, який обіймає посаду директора Національного інституту алергії й інфекційних захворювань США, сказав, що це буде залежати від того, скільки людей приймуть вакцину від COVID-19. Наразі Вашингтон розглядає препарати від компаній Pfizer/BioNTech і Moderna, ефективність яких сягає 95%. За словами головного американського інфекціоніста, з таким рівнем дієвості, США "зможуть наблизитися до певної нормальності" до кінця літа. І це за умови, що 75-80% населення будуть вакциновані.

Він також додав, що якщо лише 40-50% людей зроблять щеплення, "знадобиться більше часу, щоб досягти того покриття колективного імунітету, який би захищав нас достатньою мірою". Newsweek пояснює, що Фаучі використав термін "колективний імунітет" в традиційному значенні. Це означає, що досить багато людей вакциновані від хвороби, щоб інфекція більше не могла поширюватися.

Читайте такожУ Британії застерегли про алергічні реакції після вакцинації від COVID-19Однак, за час пандемії термін дещо змінив своє значення. Його використовували для опису сумнівної теорії про те, що вірусу можна дозволити вільно поширюватися серед тих, хто не ризикує постраждати від тяжкої форми COVID-19. Фаучі, як і більшість інших експертів, наголошував, що такий спосіб досягнення "колективного імунітету" неприйнятний.

Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань