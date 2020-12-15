Кількість померлих зросла до понад 1, 621 млн осіб.

Станом на ранок вівторка, 15 грудня, у світі коронавірусом заразилися вже понад 72,8 млн людей.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Читайте такожBBC: В Британії виявили новий штам коронавірусуВсього у світі на COVID-19 інфіковано 72 849 650 людей, з них одужало 41 257 161 Кількість померлих зросла до 1 621 154.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (116 519 462), Індія (9 906 165), Бразилія (6 927 145), Росія (2 656 601), Франція (2 433 859), Велика Британія (1 874 867), Туреччина (1 866 345) та Італія (1 855 737).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також Іспанія (1 751 884), Аргентина (1 503 222) та Колумбія (1 434 516).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (300 477), Бразилії (181 835) та Індії (143 355).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні за час пандемії зафіксовано понад 900 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 15 247 — летальні.

Україна, де після вихідних значно зменшилось число виявлених хворих та проведених тестів, опинилась на 16 місці серед країн світу за добовою захворюваністю на коронавірус.

Коронавірус у світі: що варто знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко