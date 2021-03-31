Вчені допускають, що нова вакцина на основі африканського штаму може бути більш ефективним засобом для боротьби з пандемією.

Антитіла, які утворилися в організмі людей після зараження штамом коронавірусу, виявленим вперше в ПАР, здатні ефективно боротися й з іншими поширеними варіантами інфекції.

Як пише Nature, ця мутована версія коронавірусу отримала назву 501Y.V2. Вчені допускають, що вакцини на її основі можуть допомогти боротися з цілою низкою варіантів COVID-19. Пік першої хвилі пандемії в ПАР відбувся в липні 2020 року. Друга ж хвиля досягла свого максимуму в січні 2021-го і була спричинена штамом 501Y.V2 (який також називають B.1.351). Цей варіант інфекції виявився особливо стійким до антитіл проти попередніх штамів коронавірусу. Через це з'явилися занепокоєння щодо ефективності доступних сьогодні вакцин.

Читайте такожВчені знайшли причину, чому мутований COVID-19 з Британії більш заразнийВчений Туліо де Олівейра з Університету Квазулу-Натал разом з Алексом Сігалом з Африканського інституту здоров'я провели нове дослідження. Вони перевірили властивості плазми, зібраної з крові людей в ПАР, які перехворіли COVID-19 під час однієї з двох хвиль пандемії. Вчені виявили, що плазма людей, заражених підчас другої хвилі, в 15 разів ефективніше блокувала штам 501Y.V2 й не дозволяла йому заражати клітини в лабораторних пробірках.

Також виявилося, що ця плазма нейтралізувала варіанти коронавірсу з першої хвилі з такою ж ефективністю, як і вакцина Pfizer–BioNTech.

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Переклад: Лесь Димань