Експерти НАТО стурбовані потенційними можливостями деякої російської зброї.

У Росії є кілька нових видів зброї, які становлять велику загрозу для інших країн. Про це йдеться в конфіденційному документі розвідувального управління НАТО, з яким ознайомилися журналісти німецької газети Die Welt.

Зазначається, що в документі міститься аналіз новітнього арсеналу стратегічних ядерних сил РФ. Зокрема, у ньому згадується крилата ракета з ядерною енергетичною установкою "Буревісник", розробку якої Москва почала понад десять років тому.

Згідно з даними розвідувального управління НАТО, попередні випробування "Буревісника" у 2018 і 2019 роках показали далеко не найкращі результати. Проте у 2025 році російський диктатор Володимир Путін заявив, що розробку ракети нібито завершено.

У документі сказано, що ракета "Буревісник" здатна розвивати швидкість понад 900 км/год, а також має високу маневреність і велику дальність польоту. Ба більше, у НАТО з'ясували, що цю ракету можна запускати з мобільних систем. За попередньою оцінкою, РФ може ввести цю зброю в експлуатацію вже через два-три роки.

Крім того, експерти НАТО вивчили російську балістичну ракету "Орєшнік". РФ використала її під час удару по Дніпру 21 листопада 2024 року.

У документі йдеться про те, що технічні характеристики "Орєшніка" досі залишаються практично невідомими. Західні фахівці занепокоєні її потенційною дальністю польоту до 5500 кілометрів і можливістю оснащення боєголовкою різних типів (включно з ядерною).

Також у документі підкреслюється загроза безпілотного підводного апарату "Посейдон". Фахівці НАТО занепокоєні його надзвичайно великою дальністю ходу, а також тим, що його можна використовувати для знищення військово-морських баз, портів і прибережних міст у Тихому океані.

"Посейдон" потрібен Путіну не для удару по США

Раніше в Forbes писали, що російський диктатор Володимир Путін повернувся до звичної тактики ядерного шантажу і залякування, оскільки спроби перетворити президента США Дональда Трампа на союзника Москви остаточно провалилися. З цією метою Кремль похвалився нібито успішними випробуваннями ядерної торпеди "Посейдон".

На думку видання, Путін заговорив про цей проект через те, що на тлі невдалої війни проти України Росія втратила статус передової військової держави. Заява про створення унікальної зброї, якої ніхто у світі більше не має, покликана показати, що РФ залишається лідером у передових озброєннях.

