У випадку перерізання кабелю, Гренландія або Фарерські острови можуть опинитися без зв'язку на кілька місяців.

В арктичних країнах вважають, що загроза гібридної війни з боку Росії, яку називають відповідальною за пошкодження підводних інтернет-кабелів, переміщується з Балтійського моря на крайню північ в Арктику. Як пише The Financial Times, під загрозою в першу чергу можуть опинитися Гренландія, Ісландія та Фарерські острови. Це все віддалені від материка острови.

Видання зазначило, що наразі ці острови мають обмежену кількість підводних кабелів. Особливо, якщо порівняти їх в Великою Британією. Зокрема, Фарерські острови мають лише два кабелі.

Тому Данія та Гренландія планують побудувати новий кабель передачі даних між собою, а віддалені Фарерські острови ведуть переговори щодо прокладання лінії через свій архіпелаг. Депутатка парламенту Данії від Гренландії Аая Хемніц заявила, що на величезному арктичному острові був один інтернет-кабель із Канади та один з Ісландії.

"Вразливість, яку ви бачите у західному світі, тут можна помножити на 1000. Якщо ви переріжете один із наших кабелів, у нас не буде інтернету шість-дев'ять місяців", - сказала журналістам Аая Хемніц.

Побудова додаткового кабелю допомагає гарантувати, що у разі пошкодження одного з'єднання інші зможуть підтримувати безперебійний зв'язок.

Минулого місяця Данія заявила, що витратить 8,7 мільярда доларів на винищувачі F-35 та посилення безпеки в Арктиці, включаючи новий кабель до Гренландії. Можливість підключення також обговорить з Фарерськими островами.

Видання зазначає, що віддаленість та низька заселеність Арктики роблять її вразливою до гібридних загроз. Хоча регіон досі уникав гучних інцидентів, чиновники підозрюють, що деякі напади могли статися непоміченими.

Кілька кабелів уже було пошкоджено в Арктиці або поблизу, але винуватця не встановили. Кабель, що з'єднує Шетландські, Оркнейські та Фарерські острови з Шотландією, нещодавно пошкоджувався тричі: один раз у 2022 році та двічі у 2025 році. Це вплинуло на доступність інтернету на шотландських островах.

У січні 2022 року було пошкоджено кабель передачі даних до норвезького арктичного архіпелагу Шпіцберген. Громадський мовник NRK встановив, що російський рибальський човен перед цим перетинав його понад 140 разів, але прокурори закрили справу.

Багато арктичних країн мають резервні угоди із супутниковими компаніями для роботи інтернету, але вони охоплюють лише невелику частину зв'язку. Зокрема, супутниковий зв’язок задовольнить лише 1% потреб Гренландії.

Прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоттір заявила Financial Times, що Ісландія має резервну угоду, якої "достатньо для критично важливих потреб".

Більше про російську загрозу Арктиці

Як писав УНІАН, у Данії впевнені, що протягом останніх двох десятиліть Росія посилює свої наступальні можливості в Арктиці. Як розповідали датські чиновники журналістам, як тільки Росія отримає можливість, вона спробує створити набагато більшу загрозу в арктичному регіоні.

Британські військові відпрацьовують подібну можливість, тренуючись у горах на півночі Норвегії. Під час навчань вони моделювали ситуацію російського нападу на півнч НАТО за рік після припинення вогню в Україні.

