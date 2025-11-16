Досі Франція передала Україні невелику кількість застарілих винищувачів Mirage.

Президенти України та Франції під час зустрічі у понеділок підпишуть велику військову угоду, яка, ймовірно, передбачатиме поставки винищувачів Rafale Києву. Про це у свєму блозі пише французький журналіст Жан-Домінік Мерше — дипломатичний та військовий кореспондент щоденної газети L’Opinion.

Він посилається на інформацію, надану йому Єлисейським палацом. Там зокрема розповіли, що на зустрічі Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського будуть присутні представники промисловості, а також буде підписано протокол про наміри. У Єлисейському палаці уточнили, що на зустрічі обговорюватимуть винищувачі Rafale та їх озброєння, зенітно-ракетні системи SAMP/T NG з ракетами Aster 30 B1 NT, радари GF300 та безпілотники.

"Постачання кількох десятків винищувачів Rafale може стати достатньо значною подією, щоб її можна було назвати "історичною". За нашою інформацією, це справді буде "дуже велике довгострокове зобов'язання", порівнянне з тим, що нещодавно було оголошено між Україною та Швецією", - пише журналіст, посилаючись на намір Києва придбати понад сотню шведських винищувачів.

Однак, як зазначає Жан-Домінік Мерше, багато залежатиме від того, яку форму матимуть українсько-французські зобов'язання. Зокрема він висловив сумнів, що Франція поділиться літаками, що вже перебувають на озброєнні її ВПС. Французькі військові і так скаржаться, що їм самим не вистачає літаків.

На думку журналіста, ймовірним є сценарій поставки Україні саме нових машин безпосередньо від виробника, але це потребуватиме часу. Може йтися про щонайменше три роки від підписання угоди до передачі винищувачів. Особливо враховуючи, що на ці літаки і так вже стоїть черга.

Ще одне важливе питання: хто заплатить за ці літаки.

Велика угода з Францією: що відомо

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Франція завтра мають підписати велику військову угоду. Сам президент назвав її "історичною" та повідомив, що вона "значно" посилить українську авіацію, "наш захист неба" та "інші оборонні спроможності".

Крім того, Зеленський анонсував на вівторок свій візит до Іспанії. За його словами, ця країна приєдналася до "ініціатив, які нам реально допомагають". У цьому контексті він згадав тему ППО.

