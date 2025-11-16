Військова підтримка України користується широкою підтримкою британської громадськості та представників усіх політичних кіл.

Останніми роками Велика Британія стала улюбленим лиходієм в очах Москви. Її звинувачували в плануванні ударів безпілотників по російських аеродромах, підриві трубопроводу "Північний потік" і керівництві "терористичними" рейдами на території Росії. У чому причини такого ставлення - аналізує The Guardian.

Як зазначає видання, оскільки Москва прагне відновити відносини з адміністрацією Дональда Трампа, Велика Британія взяла на себе роль, колись відведену США - головному супротивникові Кремля та улюбленому опудалу в його пропагандистській війні.

"Росія вважає себе рівною Сполученим Штатам. Тепер вони не можуть критикувати Трампа безпосередньо, то кого ж звинувачувати у своїх бідах - у втратах в Україні, у мільйонах жертв? Ви звинувачуєте найближчих - британців. Легко уявити нас коренем усіх проблем Росії", - заявив Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в Москві.

Історичне протистояння, яке вступило в нову еру

Як зазначає The Guardian, суперництво між Росією і Великою Британією має довгу історію, яка сягає корінням у XIX століття, коли імперська Росія і Велика Британія боролися за вплив у Центральній Азії.

Водночас за часів холодної війни, хоча суперництво і взаємне стеження між ними ніколи не припинялися, у свідомості Кремля загроза з боку Великої Британії була скоріше другорядною в головному протистоянні між Москвою і Вашингтоном.

Однак повномасштабне вторгнення в Україну опустило відносини до нового мінімуму, зазначає видання:

"Хоча бюджет і можливості Великої Британії значно менші, ніж у США, британці часто були набагато більш готовими, ніж їхні американські колеги, йти на ризик і розширювати кордони, коли йшлося про військову допомогу Україні та обмін розвідданими".

"Британці були на крок попереду з найперших днів", - заявило джерело в українській розвідці.

"Росіяни не люблять Європу і ненавидять британців"

Як зазначив професор оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк, "російські лідери зараз роблять Великій Британії зворотний комплімент, заявляючи, ніби Лондон стоїть за кожною змовою проти них".

"Вони не люблять Європу, але насправді ненавидять британців - саме цей посил долинає з розмов із росіянами", - заявив високопоставлений європейський дипломат у Москві.

Павло Баєв, професор-дослідник Інституту досліджень проблем миру в Осло, припустив, що це може бути пов'язано з тим, що військова підтримка України користується широкою підтримкою британської громадськості та представників усіх політичних кіл, тоді як в інших європейських країнах вона викликає більше суперечок.

"У результаті, - сказав Баєв, - Москва дедалі більше уваги приділяє Німеччині та Франції як потенційним каналам для зриву європейських планів переозброєння".

Британія і Росія

Раніше Велика Британія відправила полк ВПС для допомоги бельгійському уряду в захисті його повітряного простору, аеропортів і критично важливої національної інфраструктури від російських атак дронів. Politico зазначає, що це є чіткою ознакою того, що країна вже перебуває у стані гібридної війни з Росією.

Також раніше ЗМІ писали, що уряд Великої Британії таємно поставив Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжити нанесення ударів по цілях на території Росії напередодні зими.

