Bethesda відкрила передзамовлення на колекційну репліку повнорозмірного Pip-Boy, знайомого гравцям за серією Fallout. Пристрій працює, може показувати внутрішньоігрові дані та функціонувати як радіо або настільний годинник. Ціна попереднього замовлення - 300 доларів.

На зображеннях із сайту Bethesda видно, що компанія відтворила пристрій максимально близько до оригіналу з литим металевим корпусом.

У комплект входить підставка, щоб використовувати Pip-Boy як окремий міні-гаджет на столі, але за бажання його можна закріпити і на руці. Габарити відповідають пристрою з ігор, вага 724 грами, що вельми немало.

Усередині встановлений LCD-дисплей, на якому відтворюється майже весь функціонал, знайомий за Fallout, як-от статистика персонажа або карта локацій з ігор. Є там і міні-гра Atomic Command - внутрішньоігровий ретро-аркадний шутер про протиракетну оборону.

Повноцінною розумною електронікою репліка не є: ні Bluetooth, ні синхронізації зі смартфонами тут немає, як і будь-яких сучасних функцій. Єдина практична можливість - налаштування звичайного радіо.

Pip-Boy заряджається через USB-C, кабель йде в комплекті. Підтримується автономна робота, тож пристрій можна тримати увімкненим на столі в режимі годинника або карти.

Раніше ми розповідали, що в трейлері другого сезону серіалу "Фоллаута" показали Кігтя смерті та містера Хауса. Нові серії почнуть виходити 17 грудня на Prime Video.

