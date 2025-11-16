Угода передбачає транспортування газу зі США через "Маршрут-1".

Сьогодні, 16 листопада, Україна і Греція уклали угоду про оперативне постачання природного газу в нашу країну. Грецький оператор природного газу DEPA розкрив деякі деталі угоди.

Зазначається, що DEPA підписала з "Нафтогаз України" Декларацію про наміри щодо "постачання природного газу на ринок України в зимовий період із грудня 2025 року до березня 2026 року".

"У рамках майбутньої угоди передбачається транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі США через "Маршрут-1", який спільно надають оператори транспортних систем (ОТС) Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України", - розповіли в DEPA.

У пресслужбі грецького оператора природного газу заявили, що угода стала суттєвим кроком у зміцненні "регіонального енергетичного співробітництва та енергетичної безпеки Європи".

Нагадаємо, що сьогодні, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ та Афіни домовилися про постачання газу в нашу країну. Він зазначив, що поставки почнуться вже в січні.

Зеленський поділився, що в першому кварталі 2026 року буде реалізовано перші домовленості між країнами. Також він додав, що крім домовленості про оперативне постачання газу, є й довгострокові домовленості.

