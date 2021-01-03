Найбільше випадків одужання зареєстровано в Індії, Бразилії, Росії, Туреччині та Колумбії.

Станом на 9:30 3 січня у світі з початку пандемії на коронавірус захворіли 84 602 857 людей. При цьому 47 604 89 вдалось одужати, а 1 836 136 померли.

Про це свідчать дані мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

Читайте такожВчені не радять змішувати вакцини від коронавірусу

Лідерами за кількістю інфікованих залишаються США (20 429 852), Індія (10 323 965), Бразилія (7 716 405), Росія (3 179 898), Франція (2 700 480), Сполучене королівство (2 607 544), Туреччина (2 232 035) і Італія (2 141 201).

Україна залишається на 16 позиції у світовому рейтингу – між Іраном та Південною Африкою.

Найбільше випадків одужання зареєстровано в Індії, Бразилії, Росії, Туреччині та Колумбії.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН