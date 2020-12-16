Витрати на тестування покривають медичні страхові компанії.

У Чехії розпочалась кампанія масового тестування громадян на антиген коронавірусу.

Про це повідомляє IDNES.

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Охочі зможуть отримати результати за 20 хвилин після здачі тесту. Міністерство охорони здоров’я передбачили можливість бронювання дати забору в пункті видачі, що допоможе уникнути черг і поширення вірусу.

Негативний результат тесту, звісно, свідчить про відсутність COVID-19 у момент забору.

Витрати на тестування покривають медичні страхові компанії.

На сьогодні у країні проведено понад 350 тисяч тестів на антигени, якими виявлено 10 тисяч «позитивних» людей.

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Автор: УНІАН