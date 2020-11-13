Вчені розповіли, що буде з пандемією COVID-19 у 2021 році і як зміниться життя людей.
Про це пише The Huffington post.
Насамперед постане проблема з вакцинацією, яка може зайняти чимало часу. А з урахуванням вже наявних розробок, щеплення доведеться проходити у дві процедури. Крім того, науковці поки не знають, як швидко вдасться вакцинувати дітей.
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Як заявляли у ВООЗ, щоб подолати пандемію коронавірусу, вакцинувати треба щонайменше 70% населення планети. Проте, за словами медичного директора з питань запобігання інфекціям в Yale New Haven Health Річарда Мартінелло, аби отримати 80% імунітет громадян – необхідно щепити 100% населення (за умови 80% ефективності вакцин).
А це – складне завдання, оскільки знадобляться мільйони доз безпечної вакцини. Не варто виключати й протести так званих «скептиків вакцинації».
Крім того, вчені припускають проблеми з житлом, що можуть розпочатися напередодні Нового року. Це раніше люди мали можливість одразу ж в’їжджати у квартири друзів чи родичів, однак страх інфікування може створити додаткові перешкоди.
Саме ж поширення інфекції узимку може набрати нових обертів і не збавлятиме темпів до травня.
Експерти не чекають якихось різких змін у протикоронавірусній політиці урядів країн та поведінці людей. Навпаки – обмеження на масові зібрання, обов’язковий «масковий режим» та соціальну дистанцію ніхто не скасовуватиме.
Водночас різдвяні й новорічні свята, якщо вони будуть відзначатися традиційно, загрожують стати «серйозним провалом» у всіх зусиллях побороти COVID-19.
«Якщо чесно, 2021 рік може бути гіршим: пандемія не зупиниться тільки тому, що це 31 грудня, а потім – 1 січня», – зазначає Сьюзен Хассіг, доцент з епідеміології Університету Тулейн.
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