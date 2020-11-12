Близько 70% населення планети потрібно вакцинувати від COVID-19, щоб покінчити з поширення небезпечної недуги.
Про це повідомили головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан та глава департаменту ВООЗ з вакцин та імунізації Кейт О'Брайєн, йдеться на сторінці організації у Twitter.
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У ВООЗ вважають це ідеальним відсотком, хоча метою наступного року є вакцинація щонайменше 20%.
Фахівці вважають, що поки жодна компанія не може «негайно виготовити дози для всіх», тому важливо, щоб усі лабораторії продовжували дослідження, навіть якщо одна з них уже заявить про успіх.
При цьому у ВООЗ зауважили, що 90% ефективність німецько-американського проекту вакцини «Pfizer-BioNTech» все ще є «попередніми результатами». Фахівцям потрібні додаткові дані, щоб ліцензувати розробку і запустити її на ринок.
ВООЗ наполягає, що першими повинні вакцинуватися медики та люди з «груп ризику», зокрема пенсіонери або пацієнти з патологіями.
Також організація попередила країни «не робити запаси» вакцин, щоб не спровокувати дефіцит.
Live Q&A on #COVID19 vaccines with @doctorsoumya and @Kate_L_OBrien. #AskWHOhttps://t.co/OinckccsRd— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 11, 2020
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