Організація попередила країни «не робити запаси» вакцин, щоб не спровокувати дефіцит.

Близько 70% населення планети потрібно вакцинувати від COVID-19, щоб покінчити з поширення небезпечної недуги.

Про це повідомили головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан та глава департаменту ВООЗ з вакцин та імунізації Кейт О'Брайєн, йдеться на сторінці організації у Twitter.

Читайте такожУ Греції прем'єр звинуватив молодь у поширенні коронавірусу

У ВООЗ вважають це ідеальним відсотком, хоча метою наступного року є вакцинація щонайменше 20%.

Фахівці вважають, що поки жодна компанія не може «негайно виготовити дози для всіх», тому важливо, щоб усі лабораторії продовжували дослідження, навіть якщо одна з них уже заявить про успіх.

При цьому у ВООЗ зауважили, що 90% ефективність німецько-американського проекту вакцини «Pfizer-BioNTech» все ще є «попередніми результатами». Фахівцям потрібні додаткові дані, щоб ліцензувати розробку і запустити її на ринок.

ВООЗ наполягає, що першими повинні вакцинуватися медики та люди з «груп ризику», зокрема пенсіонери або пацієнти з патологіями.

Також організація попередила країни «не робити запаси» вакцин, щоб не спровокувати дефіцит.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська