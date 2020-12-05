Фахівець припускає, що проміжною твариною, від якої коронавірус міг передатися людині, був панголін.

Фахівець Уханьского Інституту вірусології Ши Чженлі розповіла, що на півдні, південному заході Китаю і за межами країни виявили кажанів з новими видами коронавірусу, які можуть передаватися людям.

Читайте також"Люди повинні заражатися": вірусолог запропонував змінити стратегію боротьби з коронавірусомВона припускає, що проміжними тваринами, від яких коронавірус міг передатися людині, були панголіни, передає kommersant з посиланням на The Guardian.

Чженлі вважає, що початкове джерело поширення коронавірусу потрібно шукати поза Китаєм, оскільки в країну панголінів доставляють контрабандою з інших держав, наприклад з Індії. Вона зазначає, що невідомо, скільки часу SARS-CoV-2 циркулював серед тварин, поки не передався людині.

Раніше вчені на чолі з вірусологом Ши Чженлі також повідомили про генетичну різноманітність коронавірусу на півдні і південному заході країни. Вони довели, що деякі з цих вірусів здатні проникати в людські клітини.

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Автор: УНІАН