У ВООЗ додали, що вакцина проти коронавірусу повинна розглядатися як суспільне благо, а не товар.

На сьогодні пандемія коронавірусу у світі вже вийшла за рамки звичайної надзвичайної ситуації. Число підтверджених заражень перевищило 50 мільйонів осіб.

Про це на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, пише РБК-Україна.

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"Ми віддані захисту людей в умовах надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров'я, але пандемія COVID-19 вже вийшла за рамки просто надзвичайної ситуації", - заявив Гебрейсус.

Він також додав, що вакцина проти коронавірусу повинна розглядатися як суспільне благо, а не товар.

"Пандемія COVID-19 показала, що більш здорове населення, загальне охоплення послугами охорони здоров'я та глобальна безпека в галузі охорони здоров'я тісно взаємопов'язані", - додав глава ВООЗ.

Він також зазначив, що пандемія робить негативний вплив на боротьбу з іншими хворобами в світі - жовтою лихоманкою в Габоні і Того та лихоманкою чикунгунья в Чаді, а також кором в Мексиці.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії. При цьому в організації не уточнили, про яку саме масову хворобу йдеться цього разу.

Також директор ВООЗ в Європі Ханс Клюге назвав запровадження загальнонаціонального карантину для боротьби з коронавірусом крайнім заходом. Такі обмеження завдають сильної шкоди економіці, психічному здоров'ю людей і збільшують масштаб домашнього насильства.

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Автор: УНІАН