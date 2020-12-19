У ВООЗ зазначили, що опублікована інформація не змінить підходи до боротьби з COVID-19 у Британії.

У Британії виявили новий штам коронавірусу, який поширюється швидше за решту.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Пізно ввечері в п’ятницю високопосадовці зустрілися, щоб обговорити потребу введення додаткових оперативних заходів, посилається телеканал на повідомлення британських ЗМІ.

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На думку члена наукової консультативної групи з питань надзвичайних ситуацій, новий штам є «реальною причиною для занепокоєння» і «зараз вкрай важливо діяти в екстреному порядку». Науковець припустив, що країна вступає «у менш передбачувану фазу».

При цьому науковці поки не бачать доказів, що новий штам викликає серйозніші захворювання чи що він буде менш стійкий до існуючих вакцин.

Своєю чергою, представник ВООЗ Девід Наварро зазначив, що опублікована інформація не змінить підходи до боротьби з COVID-19.

Цього тижня у МОЗ Британії заявили про виявлення нового штаму коронавірусу – понад тисячу випадків інфікування переважно на півдні країни.

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Автор: УНІАН