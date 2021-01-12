Деякі мутації були ідентичні тим, які були виявлені у норок в Данії.

Російські вчені описали випадок пацієнтки, в організмі якої коронавірус придбав 18 мутацій.

Про це повідомляє "Дождь".

Читайте такожУ 2021 році колективний імунітет до COVID-19 малоймовірний-ВООЗ

Ім'я пацієнтки не розкривається. Їй 47 років, у неї лімфома IV стадії. У квітні вона лежала в палаті з жінкою, у якої пізніше виявили коронавірус.

Пацієнтку з лімфомою виписали з лікарні, через деякий час вона отримала позитивний результат на коронавірус. Чотири повторних мазки були негативними. Проте з травня по серпень у пацієнтки спостерігалися важкі симптоми коронавірусу. Ще 10 мазків у серпні та 2 у вересні були позитивними. Нарешті 12 вересня вона отримала негативний аналіз.

Коронавірус: важливо знати кожному

Вчені проаналізували зразки біоматеріалу, які здавала пацієнтка, і виявили безліч нових мутацій. Деякі з них були ідентичні тим, які були виявлені у норок в Данії.

Коронавірус у норок: що відомо

У Данії на початку листопада виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людям.

Влада Данії прийняла рішення знищити всю популяцію норок в країні через мутацію коронавірусу, виявлену у тварин. Данський уряд побоюється, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливим до вакцини.

У Данії знищили понад 10 мільйонів норок.

Випадки зараження норок на коронавірус фіксуються і в інших країнах.

У Данії тіла вбитих через коронавірус норок "повстали з могил".

Норки, поховані в масових могильниках в Данії після загальнонаціонального забою, ймовірно, забруднили ґрунтові води.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН