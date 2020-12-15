У норок у США знайшли коронавірус / фото weheartit.com
У США зафіксували перший випадок зараження коронавірусом у дикої норки.
Про це повідомляє ВВС.
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Представники ветеринарної служби США заявили, що дика норка дала позитивний результат на зараженій норковій фермі в штаті Юта.
Відомо, що вирощувана на фермах норка сприйнятлива до вірусу, про випадки захворювання повідомлялося на звірофермах в Європі і США.
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