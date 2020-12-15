Перший випадок зараження COVID-19 у норок в США виявили в штаті Юта.

У США зафіксували перший випадок зараження коронавірусом у дикої норки.

Про це повідомляє ВВС.

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Представники ветеринарної служби США заявили, що дика норка дала позитивний результат на зараженій норковій фермі в штаті Юта.

Відомо, що вирощувана на фермах норка сприйнятлива до вірусу, про випадки захворювання повідомлялося на звірофермах в Європі і США.

Коронавірус у норок: останні новини

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Переклад: Катерина Лиманська