У США вже третій день поспіль фіксують понад 100 тисяч випадків інфікування коронавірусом.

За минулу добу у США виявили рекордну кількість випадків інфікування коронавірусом. Лабораторії повідомили про те, що щонайменше 125 596 людей інфікувалися COVID-19.

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Так, у США вже третій день поспіль фіксують понад 100 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Про це пише CNN.

Станом на 7 листопада з початку епідемії коронавірусу у США виявили 9 739 545 випадків зараження. 236 099 людей, на жаль, померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 3 810 791 особа одужала.

Як пише видання, протягом минулої доби у країні було госпіталізовано 54 тисячі людей.

Коронавірус у США: що відомо

США посідає перше місце у світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу. П'ятірку закривають Індія, Бразилія, Росія та Франції.

Раніше головний експерт США з інфекційних хвороб доктор Ентоні Фаучі наголосив, що Штатам необхідно підготуватися до "жорсткої зими".

Дональд Трамп переконував людей, що пік пандемії вже минув, а перша леді США Меланія Трамп прийшла голосувати без захисної маски.

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Автор: УНІАН