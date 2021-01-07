93-річна мати Сергія Скрипаля лежала в реанімації Ярославля з 25-відсотковим ураженням легень.

Олена - мати колишнього співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля, отруєного речовиною військового призначення "Новачок" у 2018 році, померла у віці 93 років після госпіталізації з підозрою на коронавірус.

Про це РИА Новости розповіла його племінниця Вікторія.

За її словами, росіянка померла в четвер, 7 січня, о п'ятій годині. Скрипаль лежала в реанімації Ярославля з 25-відсотковим ураженням легень.

"Нас лікарі попередили, що випадок складний: вік, цукровий діабет, аритмія. Бабуся була на кисневій підтримці, у неї сатурація постійно стрибала", - пояснила Вікторія.

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Отруєння Скрипалів: деталі

Сергій і Юлія Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР речовиною "Новачок" в березні 2018 року в Солсбері. Після того як вони були виписані з лікарні, їхнє місце розташування не розкривалося.

Розслідування справи ведеться досі. В отруєнні звинувачують російську розвідку. Москва неодноразово заперечувала причетність до інциденту. Телеканал BBC влітку випустив міні-серіал про події в Солсбері.

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Автор: Денис Прядко