За даними вчених, в Ухані на коронавірус могли перехворіти близько 500 тисяч осіб.

Кількість інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19 у китайському Ухані, де вперше виявили поширення цього вірусу, могла бути удесятеро більшою за дані, які оприлюднювала влада Китаю.

Про це йдеться у дослідженні Китайського центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Вчені виміряли рівень поширення антитіл до COVID-19 серед населення у містах та провінціях Ухань, Хубей, Пекін, Шанхай, Цзянсу, Гуандун та Сичуань. Вибірка у дослідженні склала 34 тисячі людей. За їхніми даними, середній показник поширення антитіл у мешканців Уханю, де проживає близько 11 мільйонів людей, склав 4,43%. Тобто, згідно з даними дослідників, заразитися коронавірусом могли близько 487 тисяч жителів міста.

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Водночас міська комісія з охорони здоров’я Уханю станом на неділю, 27 грудня, повідомляла лише про 50354 підтверджені випадки заражень.

В інших містах провінції Хубей середній показник поширення антитіл склав всього 0,44%. За межами провінції з 12 тисяч людей, що взяли участь у дослідженні, антитіла знайшли лише у двох.

Поява COVID - 19 у світі:

Поширення коронавірусу почалося в кінці 2019 року. Його спалах був зафіксований на рибному ринку в китайському місті Ухань. Відтоді хвороба стрімко поширилася по всьому світу.

Президент США не раз заявляв, що відповідальність за поширення коронавірусу лежить на Китаї, який не попередив світ про небезпечну хворобу.

На сьогодні у світі від СOVID-19 померли 1786057 осіб. Всього підтверджено 81908887 випадків захворювання.

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Автор: Денис Прядко