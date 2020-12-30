Кількість інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19 у китайському Ухані, де вперше виявили поширення цього вірусу, могла бути удесятеро більшою за дані, які оприлюднювала влада Китаю.
Про це йдеться у дослідженні Китайського центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).
Вчені виміряли рівень поширення антитіл до COVID-19 серед населення у містах та провінціях Ухань, Хубей, Пекін, Шанхай, Цзянсу, Гуандун та Сичуань. Вибірка у дослідженні склала 34 тисячі людей. За їхніми даними, середній показник поширення антитіл у мешканців Уханю, де проживає близько 11 мільйонів людей, склав 4,43%. Тобто, згідно з даними дослідників, заразитися коронавірусом могли близько 487 тисяч жителів міста.
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Водночас міська комісія з охорони здоров’я Уханю станом на неділю, 27 грудня, повідомляла лише про 50354 підтверджені випадки заражень.
В інших містах провінції Хубей середній показник поширення антитіл склав всього 0,44%. За межами провінції з 12 тисяч людей, що взяли участь у дослідженні, антитіла знайшли лише у двох.
Поява COVID - 19 у світі:
- Поширення коронавірусу почалося в кінці 2019 року. Його спалах був зафіксований на рибному ринку в китайському місті Ухань. Відтоді хвороба стрімко поширилася по всьому світу.
- Президент США не раз заявляв, що відповідальність за поширення коронавірусу лежить на Китаї, який не попередив світ про небезпечну хворобу.
- На сьогодні у світі від СOVID-19 померли 1786057 осіб. Всього підтверджено 81908887 випадків захворювання.
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