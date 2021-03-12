В ході дослідження також помітили, що ті, хто приймав аспірин і заразилися коронавірусом, одужували в середньому на два або три дні швидше, ніж люди, які цього не робили.

В Ізраїлі науковці з'ясували, що популярний жарознижувальний препарат аспірин може запобігти зараженню коронавірусом і скоротити тривалість захворювання.

Дослідження провела команда фахівців з Leumit Health Care Services, університету Бар-Ілан і Медичного центру Барзілай, повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на The Jerusalem Post.

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Науковці проаналізували дані приблизно 10 тисяч ізраїльтян, які пройшли тестування на COVID-19 в період з 1 лютого по 30 червня 2020 року. Дослідники порівнювали тих, хто регулярно приймає низькі дози аспірину як ліки для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, з тими, хто цього не робить. Вони виявили, що у першої групи ймовірність заразитися вірусом на 29% нижче, ніж у другої.

"Це спостереження можливого позитивного впливу низьких доз аспірину на інфекцію COVID-19 є попереднім, але здається дуже багатообіцяючим", – сказав професор Елі Маген з Медичного центру Барзілай, який очолював дослідження.

В ході дослідження також помітили, що ті, хто приймав аспірин і заразилися коронавірусом, одужували в середньому на два або три дні швидше, ніж люди, які цього не робили. Крім того, час, необхідний цим пацієнтам для отримання негативного результату тесту на вірус після позитивного тесту, був значно меншим. Медики заявили, що мають намір продовжити вивчення цього питання.

Як повідомляв раніше, в Ізраїлі заявили, що країна стала першою в світі, яка перемогла коронавірус. За словами прем'єр-міністра, це стало можливо завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації від COVID-19

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Автор: Вікторія Гордієнко