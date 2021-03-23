Дослідження проводилось на мишах. Далі науковці планують провести клінічні випробування цього методу на людях, які страждають від есенціального тремору.

Уже не раз доведено, що медичний канабіс може допомогти при багатьох недугах. Цього разу дослідили його ефективність проти тремору.

Як пише 24 канал з посиланням на ScienceDaily, науковці з Копенгагенського університету прийшли до висновку, що ін'єкція канабіноїдів в спинний мозок знижує есенціальний тремор. Тобто мимовільне тремтіння кінцівок.

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Дослідження проводилось на мишах. Виявилось, що речовина активує астроцити – клітини, які підтримують нейрони. Своєю чергою вони вивільняють аденозин, який знижує активність нервової системи та мимовільне тремтіння.

"Використання цього підходу дозволить уникнути впливу на нейрони мозку, відповідальні за пам'ять і когнітивні здібності, і ми зможемо запропонувати пацієнтам, що страждають від есенціального тремору, ефективне лікування, не піддаючи їх будь-яким проблемним побічним ефектам медичних конопель", – розповіла співавторка дослідження Єва Карлсен.

Далі науковці планують провести клінічні випробування цього методу на людях, які страждають від есенціального тремору. Але неможливо зробити остаточні висновки лише внаслідок досліджень на мишах.

Довідка: використання канабісу в Україні та світі

Вживання марихуани (як і медичної, так і наркотичної) заборонене та криміналізоване у більшості країнах світу, зокрема й в Україні. У нас ця рослина відноситься до "особливо небезпечних наркотичних засобів". Зберігання до 5 грамів цієї речовини тягне за собою адміністративну відповідальність, а зберігання понад 5 грамів – кримінальне переслідування.

Через криміналізацію марихуани бракує наукових доказів про її ефективність при різних захворювань. Але нині є чимало досліджень, які підтверджують медичний потенціал цієї рослини. Вчені запевняють – вживання суцвіть канабісу через дим чи пар та кустарний метод екстракції – це лише мізерна частка того, що може запропонувати марихуана медичній сфері.

Повністю легалізували марихуану лише у декількох штатах США, Уругваї і Канаді. Тобто у цих країнах її дозволено вирощувати, зберігати та споживати.

У 30 країнах дозволили часткове використання цієї рослини.

Канабіс у медичних цілях використовують лише у 14 країнах світу.

У травні 2019 року на сайті Офісу президента з'явилась петиція щодо легалізації медичної марихуани, яка набрала 25 тисяч голосів.

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Автор: Вікторія Гордієнко