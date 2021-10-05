Кузін зауважив, що українці наразі не поспішають робити COVID-щеплення.

В Україні триває вакцинація проти коронавірусу, але поки що мови про третю (бустерну) дозу не йде.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами Кузіна, зараз бустерну дозу вакцини українцям вводити не будуть.

"Минулого тижня національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Вводити її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я", - сказав санлікар.

Кузін зазначив, що українці не поспішають робити щеплення від коронавірусу, а це дуже погано.

За словами Кузіна, щодня в Україні вакцинують близько 120 тисяч осіб, а цього недостатньо, щоб побороти пандемію. Втім, здатність системи майже вдвічі вища.

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"МОЗ працює над розгортанням інфраструктури, щоб вона була максимально зручна. Темпи треба нарощувати. Ми зараз вносимо деякі преференції для вакцинованих людей в межах адаптивного карантину. Здатність системи - це 250 тисяч щеплень на добу. Значно впала зацікавленість людей у тому, щоб вакцинуватися", - повідомив Кузін.

Нагадаємо, що EMA схвалив введення 3-ї дози жителям ЄС старше 18 років, але тепер потрібне рішення Євроради.

Раніше Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC або ЦКЗ) оприлюднили статистичну інформацію про частоту побічних ефектів після третьої дози мРНК COVID-вакцин Pfizer / BioNTech і Moderna.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко