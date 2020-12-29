В Індії виявили шість випадків нового штаму коронавірусу / фото REUTERS

Щонайменше шість випадків захворювання новим штамом коронавірусу зафіксовані в Індії. Всі шестеро інфікованих нещодавно повернулися з Великобританії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Outlook India.

Зокрема, троє інфікованих новим штамом вірусу виявлені в Бангалорі, двоє - в Хайдарабаді і один - в Пуне.

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"Було виявлено, що в цілому шість зразків, узятих у шести осіб, які повернулися з Великобританії, дали позитивний результат на новий, британський варіант геному (вірусу)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в період з 25 листопада по 23 грудня 2020 року близько 33 тисяч пасажирів прибули в різні індійські аеропорти з Великобританії. Проби на коронавірус 114 з них були визнані позитивними.

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Автор: УНІАН