Експерти розповіли про нові дані у боротьбі з епідемією куріння на конференції SRNT 2021

За даними ВООЗ, щорічно у світі від наслідків куріння вмирає 8 млн людей. Проблема вже давно стала глобальною, а методи її вирішення є предметом пошуків науковців. Так, під час лютневої онлайн-конференції The Society for Research on Nicotine & Tobacco (SRNT) були розглянуті дані останніх досліджень, що можуть допомогти світу побороти епідемію куріння.

SRNT 2021 була присвячена новим даним про вплив тютюнових та нікотиновмісних виробів на здоров’я курців. Серед останніх особливу увагу було приділено бездимним альтернативам: електронним сигаретам та системам для нагрівання тютюну. Вони, за даними досліджень, на 95% менш шкідливі за звичайні сигарети. Зростання популярності альтернативних продуктів у багатьох країнах (Японія, Німеччина, Італія тощо) обумовлено і намаганням самих курців зменшити ризики для здоров’я, не відмовляючись від споживання нікотину. До переходу на бездимні продукти, за даними Каріни Фішер, менеджера PMI з проведення досліджень після запуску продуктів, 99% користувачів спочатку використовували нікотиновий пластир. Це свідчить, що для обрання ефективної заміни сигаретам, курці повинні мати доступ до різного типу продуктів. Обмеження цього доступу є причиною повернення до сигарет, дим яких містить понад 7000 шкідливих хімічних речовин. Представники Академії профілактичної медицини (Алмати, Казахстан) Алмаз Шарман та Турсинбек Нурмагамбетов оцінили вплив сигарет та альтернатив на респіраторне здоров'я, фізичну працездатність та метаболічний синдром. У дослідженні учасники, які курили сигарети або використовували бездимні продукти (системи для нагрівання тютюну), проходили тест із 6-хвилинної ходьби. Вони самостійно заповнювали ХОЗЛ-тест (для хворих хронічними обструктивними захворюваннями легень), а також оцінювався їхній метаболічний синдром. Результати за рік показали, що частка ХОЗЛ≥10 (де «≥10» свідчить про значне прогресування симптомів) зменшилася більш ніж на 13% у користувачів систем для нагрівання тютюну та збільшилася на понад 8% серед курців сигарет. Анжела ван дер Плас, менеджер з доказів, отриманих в умовах клінічної практики, акцентувала на тому, що використання альтернативних продуктів може мати позитивний вплив і на громадське здоров’я. Наприклад, в Японії після запуску систем для нагрівання тютюну на ринку (наразі їхня доля складає 19,9%) спостерігається зниження кількості госпіталізацій через хронічні обструктивні легеневі хвороби та ішемічні хвороби серця. Щодо полеміки навколо використання ароматизованих інгредієнтів в електронних системах та вейпах, Дженні Хо, науковець з організації досліджень PMI, представила результати 90-денного експерименту над пацюками Sprague Dawley. Протягом 6 годин щоденно вони піддавалися впливу ароматичних аерозолів електронних сигарет. Було встановлено, що вдихання рідин викликає мінімальну локальну та системну токсичну дію. Істотних змін у запаленні легень у жодній з груп не спостерігалося. За результатами SRNT 2021 вчені дійшли висновку, що бездимні альтернативи для повнолітніх курців можуть посприяти скороченню розповсюдження пов’язаних з курінням захворювань та зниженню глобального рівня куріння. Для цього необхідно враховувати, що не всі тютюновмісні продукти є однаково шкідливими, і застосовувати методи регулювання відповідно до ступеня шкоди. Своєю чергою курці повинні мати доступ до інформації про властивості продуктів, дані досліджень та використання цієї продукції. Однак лише за умови, що повна відмова від куріння – неможлива. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

