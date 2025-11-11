Мамулашвілі вважає, що контракти, де будуть вказані строки служби, можуть врятувати ситуацію.

Служба в ЗСУ за контрактом, де чітко будуть вказані її терміни, може частково вирішити проблему самовільного залишення частини (СВЧ, далі СЗЧ).

Про це в ефірі Вечір.LIVE сказав командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі. За його словами, багато людей ідуть у СЗЧ, і це пов'язано не стільки з мотивацією, а й із непрофесіоналізмом.

При цьому він нагадав, що людина, яка самовільно залишила військову частину, може повернутися до служби.

"У людей, які пішли зі служби, є вибір - вони можуть повернутися, можуть повернутися до тієї самої частини, де й були, а якщо були з чимось не згодні і не могли служити в конкретному підрозділі, то можуть перейти в іншу частину і продовжити службу", - пояснив Мамулашвілі.

Він вважає, що служба за контрактом може хоча б частково вирішити проблему СЗЧ в Україні:

"Будуть чіткі межі і чіткий час служби людини, яка йде на війну. І це дуже важливо для професійних військ і для того, щоб цих професіоналів і непрофесіоналів, скажімо так, залучити до військової служби".

Проблема СЗЧ в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Офісу генпрокурора, за останній рік фіксують стабільно велику кількість випадків дезертирства і самовільного залишення частини - сукупно близько 17-18 тис. випадків на місяць.

Начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий вважає, що набір військових за контрактом - це єдиний правильний шлях для поповнення лав ЗСУ.

За його словами, це сигнал, що держава починає мислити не мобілізацією, а професійною армією. Він наголошував, що люди мають розумітимуть, на скільки вони йтимуть служити, на яких умовах, на яку посаду, де це все чітко гарантується.

