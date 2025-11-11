Квитки вже в продажу на офіційному сайті, в застосунку УЗ та в касах вокзалів.

Державна "Укрзалізниця" розширила маршрут міжнародного поїзда сполученням Київ-Бухарест, додавши зупинки у трьох містах Молдови, повідомляє пресслужба перевізника.

"Відтепер потяг №99/100 Київ - Бухарест зупинятиметься в Молдові. Ним можна доїхати до трьох міст: Унгени, Бельц-Ораш, Окница", - йдеться в їхньому повідомленні у Facebook.

У містах Велчинець та Унгени поїзд проходить прикордонний контроль, тому в компанії закликають врахувати час на оформлення документів під час поїздки.

Відео дня

При цьому особам, які не є громадянами України та ЄС, потрібно мати транзитну візу для проїзду через Молдову.

За даними УЗ, загалом за місяць 6 588 людей купили квитки на потяг Київ - Бухарест. Квитки з розширеним маршрутом вже в продажу на офіційному сайті, в застосунку УЗ та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" - останні новини

Як писав УНІАН, у наступному році в експлуатацію в Україні надійдуть 100 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва. Також у проєкті держбюджету на 2026 рік перебачено придбання ще 100 вагонів, серед яких буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує запустити пілот нової програми для українців "УЗ-3000" вже 1 грудня. Програма розрахована на зимовий сезон та матиме низку обмежень.

Вас також можуть зацікавити новини: