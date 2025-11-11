Віталій Зайченко прогнозує зменшення обсягу обмежень для споживачів найближчим часом.

У грудні 2025 року ЄС збільшить максимальний обсяг експорту електроенергії в Україну з 2100 до 2300 МВТ на місяць, заявив на пресконференції голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

"На наступний місяць вже досягнуто домовленості з європейськими системними операторами про збільшення доступної величини імпорту до 2300 МВТ", - зауважив очільник компанії.

За його словами, це рішення "дозволить нам гарантувати те, що від європейських колег ми зможемо отримати у будь-який момент необхідну допомогу".

Водночас, очільник диспетчера енергосистеми додав, що Україна не зможе повністю використати цей ресурс через мережеві обмеження, спричинені російськими обстрілами. Простіше кажучи, у західних областях не потрібно стільки імпорту, а можливості стосовно передачі його на решту територій України обмежені.

Говорячи про останній масований удар по українській енергетиці, Віталій Зайченко зазначив, що ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, і прогнозує зменшення обсягу обмежень для споживачів.

"Найближчим часом, на нашу думку, ситуація має покращитися", - зауважив очільник "Укренерго", додавши, втім, що це стане можливим за відсутності нових обстрілів енергооб’єктів.

Атака на українську енергетику

Як повідомляв УНІАН, РФ восени Росія збільшила атаки на українську енергосистему. 10 листопада ворог вчергове вдарив по енергооб’єктах, що призвело до їхнього пошкодження у кількох областях.

11 листопада стало відомо про нову ворожу атаку на енергетичні об’єкти. За даними Міненерго, було атаковано енергетику Харківської, Одеської та Донецької областей.

Через російські атаки Рівненська та Хмельницька АЕС були вимушені тимчасово знизити виробництво електроенергії.

